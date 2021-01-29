Конгресс США потребовал больше денег на борьбу с «внутренними врагами»

https://static.news.ru/photo/80349908-624b-11eb-95b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Hennessy/Global Look Press

Спикер палаты представителей са США демократка Нэнси Пелоси призвала власти страны увеличить финансирование обеспечения безопасности Капитолия и его защиту от «внутренних врагов». По её словам, после штурма Капитолия, предпринятого сторонниками 45-го президента США Дональда Трампа 6 января 2021 года, всё больше политиков начали опасаться различных угроз.

При этом, уверена женщина, Капитолий может столкнуться с опасностями не только внешними, но и на территории США. Точную сумму, необходимую для реализации инициативы, Пелоси не назвала.

Это значит, что у нас есть члены конгресса, которые хотят принести в здание оружие и которые угрожали расправой другим членам конгресса, — цитирует её газета The Independent.

6 января 2021 года сторонники президента США Дональда Трампа устроили в Вашингтоне акцию протеста, которая переросла в беспорядки и штурм Капитолия. Таким образом они сорвали заседание, в ходе которого должны были утвердить итоги выборов президента страны, на которых победил демократ Джо Байден. Тогда конгрессменов эвакуировали, полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек в результате беспорядков погибли.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Соединённые Штаты Америки называли всех участников несанкционированных политических акций борцами за свободу. Однако штурмовавших Капитолий они окрестили внутренними террористами. Теперь американские власти должны будут признать, что у них либо действует политика двойных стандартов, либо то, что задержанные в Вашингтоне пострадали за свои политические убеждения. С таким заявлением выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.