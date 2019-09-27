https://static.news.ru/photo/c74687c6-e14a-11e9-b3a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christopher Brown/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Палата представителей Конгресса США проголосовала против распоряжения президента Дональда Трампа о чрезвычайном положении (ЧП) на границе с Мексикой. Хозяин Белого дома издал документ, чтобы получить деньги на строительство приграничной стены.

За резолюцию проголосовали 236 конгрессменов, среди которых 11 представителей Республиканской партии. Теперь документ отправится на рассмотрение президента. Ожидается, что Трамп наложит на решение Конгресса вето, передаёт The Hill .

Ранее News.ru писал, что Финансовый комитет Сената США опубликовал расследование, посвящённое деятельности Национальной стрелковой ассоциации (NRA) страны. Согласно данным документа, организация действовала в интересах России в преддверии президентских выборов 2016 года.