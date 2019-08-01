https://static.news.ru/photo/2c640460-b47f-11e9-b42f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kelly Kline/Wikimedia Commons

Сенат Конгресса США одобрил законопроект о продлении срока наступления предельной величины государственного долга. Правительство получит карт-бланш на ближайшие два года.

О достигнутой договорённости по вопросу повышения потолка госдолга администрации президента и лидеров США ранее заявлял глава государства Дональд Трамп. Документ также был одобрен Палатой представителей, передаёт ТАСС . Далее законопроект поступит на подпись главе Белого дома.

Инициатива позволяет правительству увеличивать федеральные займы до конца июля 2021 года.

Госдолг Соединённых Штатов — это задолженность федерального правительства перед кредиторами. Страна одалживает деньги, чтобы покрыть дефицит бюджета и оплатить необходимые расходы. Впервые максимальный уровень долга был определён 1917 году и с тех пор постоянно увеличивается, так как растёт и дефицит бюджета, который необходимо закрывать за счёт эмиссии государственного долга.

Ранее News.ru писал, что аналитики спрогнозировали вероятность скорого дефолта в США. К этому могут привести низкие налоговые поступления, которые по сравнению с прошлым годом выросли лишь на 3% вместо ожидаемых 6%.