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Сенат Конгресса США одобрил законопроект о продлении срока наступления предельной величины государственного долга. Правительство получит карт-бланш на ближайшие два года.

О достигнутой договорённости по вопросу повышения потолка госдолга администрации президента и лидеров США ранее заявлял глава государства Дональд Трамп. Документ также был одобрен Палатой представителей, передаёт ТАСС. Далее законопроект поступит на подпись главе Белого дома.

Инициатива позволяет правительству увеличивать федеральные займы до конца июля 2021 года.

Госдолг Соединённых Штатов — это задолженность федерального правительства перед кредиторами. Страна одалживает деньги, чтобы покрыть дефицит бюджета и оплатить необходимые расходы. Впервые максимальный уровень долга был определён 1917 году и с тех пор постоянно увеличивается, так как растёт и дефицит бюджета, который необходимо закрывать за счёт эмиссии государственного долга.

Ранее News.ru писал, что аналитики спрогнозировали вероятность скорого дефолта в США. К этому могут привести низкие налоговые поступления, которые по сравнению с прошлым годом выросли лишь на 3% вместо ожидаемых 6%.

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