Конгресс США начал проверку из-за цензуры новостей о сыне Джо Байдена

Республиканцы из палаты представителей США начали расследование в отношении соцсетей Facebook (деятельность в России запрещена) и Twitter. Как пишет РИА Новости, они подозреваются в недобросовестной цензуре новостей о деловой деятельности сына действующего президента США Джо Байдена Хантера Байдена. Незадолго до выборов 2020 года Facebook запретил распространение статьи в New York Post, в которой подробно описывалось, как Хантер Байден использовал положение и влияние своего отца в личных целях.

Теперь, когда даже New York Times подтвердила точность этого материала, мы расследуем действия Facebook по вмешательству в свободный и честный общественный дискурс, — говорится в письме конгрессменов главе Facebook Марку Цукербергу и главе Twitter Парагу Агравалу.

Авторы письма полагают, что решение Facebook подвергнуть цензуре статью о Байдене-младшем из-за якобы опасений в ее достоверности могло иметь значительные последствия для президентских выборов 2020 года. Тогда в Facebook объяснили свои действия тем, что публикацию требуется проверять на предмет подлинности, а в Twitter заявили, что в статье представлена личная и конфиденциальная информация. При этом газета The New York Times в марте опубликовала статью, из которой следует, что как минимум часть указанной переписки была признана подлинной в ходе разбирательства федеральной прокуратуры.