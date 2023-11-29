Конгресс США может одобрить помощь для Украины в ближайшие недели

Члены Конгресса США могут поддержать выделение финансовой помощи Украине уже в ближайшие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в Брюсселе. Как сообщает ТАСС, новый пакет предусматривает выделение крупных бюджетных ассигнований не только для Украины, но и для Израиля, проводящего военную операцию в секторе Газа.

США рассчитывают на дополнительное финансирование Украины, которое предложил [президент Джо] Байден, будет одобрено Конгрессом в ближайшие недели, — заявил Блинкен.

Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон продолжает оказывать поддержку Украины для выполнения краткосрочных задач, а также для наращивания военных возможностей республики. По его словам, такая помощь поможет стране сдерживать атаки «в далеком будущем». Отвечая на вопросы СМИ, Блинкен также отметил, что он не получал каких-либо сигналов об усталости союзников по НАТО от конфликта.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Альянс и Украина должны готовиться к трудным и длительным боевым действиям. По его словам, недооценивание мощи российской армии не позволит отбросить ее. При этом Столтенберг подчеркнул, что передача Киеву истребителей F-16 не изменит ситуацию на поле боя.