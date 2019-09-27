https://static.news.ru/photo/a8545548-e134-11e9-8503-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп, Майкл Пенс и Майкл Помпео Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Член комитета по международным отношениям Сената США Боб Менендес потребовал от госсекретаря Майка Помпео объяснить, как Госдеп был вовлечён в историю со звонком президента Дональда Трампа украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствует копия письма на имя Помпео, направленная News.ru сотрудниками аппарата Менендеса.

Письмо было отправлено госсекретарю 27 сентября. В нём сенатор-демократ призвал Помпео дать показания перед Конгрессом, в нижней палате которого несколькими днями ранее была запущена процедура импичмента Трампа. В документе также заданы 15 вопросов, касающиеся обстоятельств звонка и участия в этом Государственного департамента.

Во время разговора с Зеленским президент неоднократно призывал иностранного лидера поговорить со своим личным адвокатом. Не официальным лицом, не дипломатом, не представителем Госдепартамента. Личным адвокатом. Как госсекретарь, вы отвечаете за осуществление внешней политики США. И всё же, похоже, что политика в отношении Украины была отдана на откуп частному лицу, осуществляющему личную месть президента, — подчеркнул Менендес в письме Помпео.

Сенатор также усомнился, что Госдепартамент приложил необходимые усилия к тому, чтобы помешать Трампу втянуть в предвыборную кампанию 2020 Украину.

Упомянутый телефонный разговор между Дональдом Трампом в Владимиром Зеленским состоялся 25 июля. В нём глава Белого дома просил украинского лидера начать расследование против своего главного политического противника Джо Байдена и его сына Хантера. Узнав содержание беседы, неназванный сотрудник американской разведки подал жалобу на президента. Когда этот факт стал достоянием общественности, в нижней палате Конгресса, контролируемой демократами, была запущена процедура импичмента Трампа. В рамках неё были преданы огласке расшифровка разговора двух лидеров и текст жалобы разведчика, писал News.ru.