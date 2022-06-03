Конгресс потребовал от Байдена отчитаться о помощи Украине на $40 млрд Politico: конгресс требует от Байдена отчитаться о помощи Украине на $40 млрд

Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Конгрессмены США потребовали, чтобы администрация президента Джо Байдена предоставила им информацию о расходовании выделенных Украине средств в размере $40 млрд. В противном случае они не гарантируют поддержку следующих инициатив по оказанию помощи Киеву, сообщает Politico.

Издание отмечает, что в конгрессе возрастает обеспокоенность по поводу того, сможет ли Белый дом отчитаться за беспрецедентный объём переданных средств, а также отследить поставленное Украине вооружение и технику.

Ряд конгрессменов уже предупредили администрацию, что будущий пакет помощи может не получить поддержку со стороны подавляющего большинства членов конгресса, как это было в предыдущие разы. Ключевым фактором в данном вопросе будет то, насколько исчерпывающе Пентагон отчитается за выделенные средства, — подчёркивается в публикации.

В Politico напомнили, что прежде Пентагон «с трудом справлялся» с отчётами. В частности, в срок не была предоставлена отчётность о расходах, связанных с обеспечением безопасности партнёров в Европе.

Ранее стало известно, что 21 мая Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине помощи в размере $40 млрд. Прежде за эту инициативу проголосовал 51 американский сенатор. Закон предусматривает выделение федеральным агентствам дополнительного чрезвычайного ассигнования на 2022 финансовый год для реагирования на ситуацию на Украине и оказания ей помощи.