Конгресс не будет рассматривать запрос о помощи во время визита Зеленского

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Согласно расписанию законодательного органа США, в Конгрессе не планируется обсуждение помощи Киеву, несмотря на визит президента Украины Владимира Зеленского в США, передает РИА Новости. Во вторник, 12 декабря, один из комитетов Палаты представителей проведет слушания о конкуренции с Китаем, а в другом комитете обсудят расследование в рамках процедуры импичмента президенту США Джо Байдену.

Среда и четверг также запланированы для ряда других мероприятий, однако среди них нет пункта о выделении средств для Украины. С начала пятницы, 15 декабря, Палата представителей вступает в рождественские и новогодние каникулы, которые продлятся до 9 января, а у Сената — до 8 января.

Ранее журналист Стивен Коллинсон заявил, что провал контрнаступления ВСУ ставит под вопрос дальнейшее финансирование Киева со стороны Вашингтона. По его мнению, Украина не смогла превратить контрнаступление в конкретные достижения, из-за чего западные скептики задаются вопросами о том, насколько эффективно расходуется предоставляемая помощь. Журналист считает, что в настоящий момент нет никаких гарантий продолжения поддержки Киева со стороны США «столько, сколько будет длиться конфликт».