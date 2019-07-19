https://static.news.ru/photo/b3226252-abe3-11e9-be38-fa163e074e61_1024.jpg Роберт Мюллер Фото: Ting Shen/CNP/AdMedia/Global Look Press

Председатель юридического комитета Палаты представителей в Конгрессе США Джерролд Надлер заявил, что в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера содержатся доказательства причастности президента Дональда Трампа к совершению особо тяжких преступлений. По его словам, документы дают достаточно оснований допросить Мюллера на открытом заседании нижней палаты.

Надлер подчеркнул, что от администрации США необходимо требовать отчёта за предпринятые действия, так как никто не имеет права ставить себя выше закона. Он отметил, что Мюллер должен обнародовать доказательства вины Трампа, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Трамп в очередной раз заявил об отсутствии сговора с Россией перед выборами 2016 года. В этой связи он призвал прекратить «охоту на ведьм».