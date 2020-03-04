Палата представителей Конгресса США 4 марта одобрила законопроект, согласно которому администрация страны получит деньги на борьбу с распространением вируса нового типа COVID-2019.
Ранее Белый дом запросил $2,5 млрд, но президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что не будет возражать, если Конгресс примет решение выделить больше денег. Ожидается, что Сенат утвердит инициативу до 8 марта,
Как писал NEWS.ru ранее, наименее благополучные и развивающиеся страны, ведущие борьбу с коронавирусом, могут рассчитывать на поддержку Международного валютного фонда. МВФ может незамедлительно через свои механизмы чрезвычайного финансирования выделить $50 млрд, — сообщила глава фонда Кристалина Георгиева.
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