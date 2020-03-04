https://static.news.ru/photo/583009e2-5e64-11ea-a585-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuri Gripas/Keystone Press Agency

Палата представителей Конгресса США 4 марта одобрила законопроект, согласно которому администрация страны получит деньги на борьбу с распространением вируса нового типа COVID-2019.

Ранее Белый дом запросил $2,5 млрд, но президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что не будет возражать, если Конгресс примет решение выделить больше денег. Ожидается, что Сенат утвердит инициативу до 8 марта, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, наименее благополучные и развивающиеся страны, ведущие борьбу с коронавирусом, могут рассчитывать на поддержку Международного валютного фонда. МВФ может незамедлительно через свои механизмы чрезвычайного финансирования выделить $50 млрд, — сообщила глава фонда Кристалина Георгиева.