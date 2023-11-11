«Конфликт окончен»: в США отмахнулись от Украины Полковник Макгрегор: конфликт на Украине фактически окончен из-за Израиля

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Вооруженный конфликт на Украине фактически завершился, поблекнув на фоне палестино-израильской войны, заявил в социальной сети Twitter (X) бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он подчеркнул, что внимание и США, и всего мира обращено на Израиль: против него на Ближнем Востоке формируется альянс, который в других обстоятельствах никогда бы не возник.

Конфликт на Украине фактически окончен. Все сосредоточены на Израиле и ХАМАС и видят то, что им не нравится. Существует готовность начать действия против израильтян. Это невозможно игнорировать, — написал он.

Ранее Макгрегор заявил, что США с большой долей вероятности примут участие в военном конфликте в Израиле, поскольку в плену у движения ХАМАС находятся американские граждане. Это вынудит Вашингтон активно помогать израильской стороне, подчеркнул эксперт. По его мнению, военная поддержка Израиля также может спровоцировать войну США против Ирана.

Полковник уже заявлял, что США стремительно теряют интерес к Украине и собираются остановить помощь Киеву. Бывший советник Пентагона уверен: Вашингтон на Украине повторит вьетнамский сценарий. Основную часть американцев не беспокоит происходящее за пределами их страны, поэтому США просто «сменят тему», резюмировал аналитик.