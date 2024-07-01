Постановление Верховного суда США, согласно которому бывший глава Белого дома Дональд Трамп обладает частичным иммунитетом против юридического преследования, экс-президент назвал «историческим». Отмечается, что для Трампа и других бывших американских лидеров полный иммунитет от преследования в уголовном порядке распространяется на действия в рамках «конституционных полномочий».
Верховный суд вынес сегодня историческое решение, которое должно положить конец «охоте на ведьм», организованной против меня [президентом США] Джо Байденом. Это большая победа для нашей конституции и для нашей демократии, — написал он в своей соцсети Truth Social.
Ранее адвокаты экс-президента США обнаружили связь между обвиняющими его во вмешательстве в выборы с представителями законодательной и исполнительной власти. В частности, защитники Трампа исследуют контакты прокуроров из Атланты, Белого дома и комитета палаты представителей, которые вели расследование по событиям 6 января 2021 года в Капитолии. Трамп считает, что уголовное дело против него в Джорджии связано с действиями этих органов.
До этого 17 американских штатов, в том числе Колорадо, подали иски с требованием не допустить Трампа к участию в выборах главы государства, как это было сделано в штате Колорадо. Противники экс-лидера США ссылаются на 14-ю поправку к конституции США, запрещающую участвовать в выборах при организации мятежей.