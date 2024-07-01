«Конец охоте на ведьм»: Трамп оценил решение суда по его иммунитету Трамп назвал решение по признанию за ним частичного иммунитета большой победой

Постановление Верховного суда США, согласно которому бывший глава Белого дома Дональд Трамп обладает частичным иммунитетом против юридического преследования, экс-президент назвал «историческим». Отмечается, что для Трампа и других бывших американских лидеров полный иммунитет от преследования в уголовном порядке распространяется на действия в рамках «конституционных полномочий».

Верховный суд вынес сегодня историческое решение, которое должно положить конец «охоте на ведьм», организованной против меня [президентом США] Джо Байденом. Это большая победа для нашей конституции и для нашей демократии, — написал он в своей соцсети Truth Social.

Ранее адвокаты экс-президента США обнаружили связь между обвиняющими его во вмешательстве в выборы с представителями законодательной и исполнительной власти. В частности, защитники Трампа исследуют контакты прокуроров из Атланты, Белого дома и комитета палаты представителей, которые вели расследование по событиям 6 января 2021 года в Капитолии. Трамп считает, что уголовное дело против него в Джорджии связано с действиями этих органов.

До этого 17 американских штатов, в том числе Колорадо, подали иски с требованием не допустить Трампа к участию в выборах главы государства, как это было сделано в штате Колорадо. Противники экс-лидера США ссылаются на 14-ю поправку к конституции США, запрещающую участвовать в выборах при организации мятежей.