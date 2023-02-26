Кондолиза Райс не поверила, что Украина сможет вступить в НАТО Экс-госсекретарь США Райс усомнилась в перспективах вступления Украины в НАТО

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Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила сомнения в том, что Украина в будущем сможет стать членом НАТО. При этом она отметила, что Киеву потребуются некоторые договоренности в области безопасности. По мнению Райс, Украина в настоящее время остается «незащищенной частью» и «вакуумом» Европы. Слова экс-главы Госдепа прозвучали в эфире телеканала CBS News.

Некоторая форма договоренностей по безопасности с Украиной будет необходима в будущем, вероятно, сейчас стоит начать работать над этим. <...> Что бы мы ни сделали, а я сомневаюсь, что это будет пятая статья, мы должны убедиться, что этого вакуума в будущем не будет, — сказала Райс.

Она добавила, что Украина и НАТО де-факто представляют собой «очень сильных союзников» и подобная связь сохранится и в будущем.

Ранее Кондолиза Райс уже заявляла об отсутствии перспектив у Украины стать членом Североатлантического альянса. По словам политика, шансы Киева стать частью НАТО являются минимальными и сейчас, и в ближайшем будущем. При этом политик посчитала возможным приближение Украины к Альянсу даже без формального соглашения.

Также Райс и бывший министр обороны страны Роберт Гейтс в статье для издания The Washington Post писали о том, что в настоящее время экономика Украины полностью уничтожена, а вооруженные силы страны находятся в прямой зависимости от поставок техники и оружия стран Запада. По мнению авторов материала, подобное положение вещей может вынудить США и Европу подталкивать Киев к диалогу.