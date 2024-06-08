«Концерт Бейонсе и отели на Бали»: судьи рассказали о «подарках» клиентов Reuters: судьям из США пришлось рассказать о «подарках» клиентов

Фото: Global Look Press

Бейонсе

Судьям Верховного суда США пришлось задекларировать все «подарки» от клиентов, сообщает Reuters. В списки вошли проживание в отеле на Бали, билеты на концерт Бейонсе и многое другое. Так, отдых на острове в Индонезии получил судья-консерватор Кларенс Томат от неназванного бизнесмена. Судье-либералу Кентаджи Браун Джексон при этом «подарили» билет на концерт за более чем $3 тысячи.

Судьи Верховного суда США сообщили в форме годовой финансовой отчетности за 2023 год о получении подарков, включая проживание в отеле на Бали и билеты на концерт Бейонсе, а также почти $1,6 миллиона авансовых платежей за книги и авторские отчисления, — говорится в публикации.

Уточняется, что в дополнение к билетам на концерт Джексон получила произведения искусства на общую сумму $12,5 тысячи. Сотни тысяч долларов судьи получали от продаж своих книг. Так, например, главный судья Джон Робертс пополнил кошелек на $312 тысяч за публикацию своих произведений.

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