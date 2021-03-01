Компанию Amazon обвинили в расовой дискриминации

https://static.news.ru/photo/fe26b7b9-c58b-46c0-a574-bab79aa15cd1_660.jpg Фото: Holger Hollemann/dpa/Global Look Press

Иск против американского онлайн-ретейлера Amazon подала сотрудница компании Шарлотт Ньюман. Она обвиняет руководство фирмы в расовой дискриминации.

По данным издания Seattle Times, женщина обвиняет руководство подразделения в Сиэтле в предвзятом отношении к темнокожим сотрудникам. В частности, Ньюман сообщила, что ей платили меньше, чем её коллегам с теми же навыками, но имеющим светлую кожу. Кроме того, Шарлотт утверждает, что темнокожим специалистам отказывали в продвижении по службе.

Также женщина выдвинула обвинения в сексуальных домогательствах со стороны руководителя одного из подразделений Amazon.

Ранее NEWS.ru писал, что Федерация футбола Соединённых Штатов Америки (U.S. Soccer) поддержала большинством голосом отмену правила, требовавшего от спортсменом слушать национальный гимн стоя. Решение одобрили свыше 70% членов организации. Аннулированный документ запрещал вставать на одно колено во время исполнения The Star-Spangled Banner («Знамя, усыпанное звёздами») в знак солидарности с движением Black Lives Matter.