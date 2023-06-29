Компания OceanGate продолжает продавать туры к обломкам «Титаника» В OceanGate опять продают туры к обломкам «Титаника» после гибели пассажиров «Титана»

Фото: ABACA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская компания OceanGate, чей батискаф с пятью пассажирами потерпел крушение при спуске к обломкам «Титаника», опять продает билеты. Следующие спуски на дно океана запланированы на 2024 год, сообщает Daily Mail.

Отважные путешественники отправятся с атлантического побережья Канады в восьмидневную экспедицию, чтобы погрузиться на культовые обломки, которые находятся в 380 милях от берега и на глубине 3800 метров под поверхностью, — обещают в компании.

Желающим посмотреть на легендарный корабль предлагается заплатить за путешествие $250 тысяч. За такие деньги потенциальным клиентам в OceanGate обещают захватывающее и впечатляющее путешествие. Также указывается, что оно поможет ученым узнать больше о крушении «Титаника».

Батискаф «Титан» с пятью пассажирами на борту пропал 18 июня. Через несколько дней в море обнаружили обломки подводного аппарата, пассажиров объявили погибшими. Бывший капитан подводной лодки британского ВМФ Райан Рэмси считает, что крушение «Титана» могло произойти из-за с ошибками сконструированного корпуса батискафа.

Ранее сообщалось, что 28 июня береговая охрана США подняла со дна Атлантического океана обломки батискафа «Титан» и, предположительно, останки людей. Медицинские работники США проведут анализ того, что, предположительно, является человеческими останками, поднятыми с места крушения.