Компания Microsoft обвинила китайских хакеров в атаке на компании в США

Локальные версии сервера почтовых ящиков Microsoft Exchange Server атаковали китайские хакеры в попытке получить данные от различных организаций в США. Об этом говорится в заявлении Microsoft.
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Microsoft сообщает, что атака проходила в три этапа: хакеры получали доступ к серверу при помощи похищенных паролей или невыявленных уязвимостей, после этого производили вредоносный скрипт, позволяющий управлять взломанным сервером дистанционно, а после использовали удалённый доступ с частных серверов США для кражи информации организации.
Компания не уточняет, какие именно организации подверглись компьютерному нападению.
Ранее команда Clubhouse зафиксировала хакерскую атаку на соцсеть. Неизвестному пользователю удалось транслировать аудиопотоки из «нескольких комнат» на свой сторонний веб-сайт. Об этом писал NEWS.ru.