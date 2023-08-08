Компания Маска выпустила тематическую игрушку во Всемирный день кошек Business Insider: Tesla выпустила лоток-когтеточку в стиле машины Cybertruck

Фото: shop.tesla.cn

Компания Tesla выпустила лоток-когтеточку в стиле машины Cybertruck, сообщает издание Business Insider. Уточняется, что она пока доступна для покупки только в Китае.

Коробка для кошек в стиле Cybertruck пополнила ряды странных товаров компании Илона Маска, — говорится в сообщении издания.

По данным Business Insider, когтеточка изготовлена из плотного влагостойкого гофрированного картона и может выдержать животных весом до 15 кг. Товар продается в разобранном состоянии.

Ранее стало известно, что Tesla начала серийное производство одного из самых обсуждаемых автомобилей последних лет — электрического пикапа Cybertruck, который не похож на другие модели. Презентация автомобиля состоялась 22 ноября 2019 года. Глава компании Илон Маск показал новый пикап, удивив всех необычной формой кузова и мощными двигателями.

Cybertruck будет первым серийным автомобилем, который получит кузов из сверхвысокопрочной стали, — именно поэтому он и не боится ударов кувалдой и даже может спасти от пистолетных пуль. Илон Маск уверяет, что точно такой же металл используется при строительстве космических ракет проекта SpaceX. После премьеры автомобиля в 2019 году Илон Маск объявил цены. Базовая версия — $39 900, модель с двумя двигателями — $49 900, а с тремя — $69 900. Однако спустя какое-то время цены с официального сайта Tesla пропали. Поэтому пока неизвестно, сколько же будет стоить серийный Cybertruck.