Boeing заплатит $51 млн штрафа за передачу данных противнику США Компания Boeing заплатит $51 млн за передачу технических данных Китаю

Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Компанию Boeing обязали заплатить $51 млн в качестве штрафа за нарушение соглашения, сообщила пресс-служба Госдепа США. Согласно данным ведомства, организация нарушила правила экспорта оборонной продукции, а также осуществляла передачу технических данных Китаю.

Согласно условиям соглашения, рассчитанного на 36 месяцев, Boeing выплатит штраф в размере $51 млн, — говорится в сообщении Госдепа.

Уточняется, что $24 млн из суммы штрафа будет списано, если компания потратит их на реализацию мер по устранению последствий нарушений. Кроме прочего, Boeing обязали нанять сотрудника, который будет контролировать выполнение требований Госдепа.

В ведомстве отметили, что компания нанесла ущерб национальной безопасности США. Экспортируя свою продукцию в Китай, она предоставляла ему данные из внутренней библиотеки, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Министерство обороны США заключило контракт с Boeing на сумму более $3,4 миллиарда на закупку и поставку 17 многоцелевых морских самолетов P-8A. Уточняется, что аппараты предназначаются для Канады и Германии.