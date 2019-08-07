https://static.news.ru/photo/89c976c0-b903-11e9-9256-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Несколько общественных организаций потребовали, чтобы компания Walmart использовала корпоративную власть и решила проблему с продажей оружия в США.

Кроме того, пользователи соцсетей объявили Walmart настоящую кибервойну: они размещают тысячи постов с хештегами #walmartshooting, #boycottwalmart и #guncontrolnow, сообщает журнал Профиль .

Walmart, которая является крупнейшей розничной торговой сетью США и самым крупным продавцом оружия, уже сталкивалась с критикой по этому поводу. После того как в одном из магазинов были убиты двое сотрудников, давление общественности на неё сильно возросло.

Представители таких организаций, как Guns Down America, Moms Demand Action for Gun Sense выступают за то, чтобы Walmart перестала позволять покупателям даже заходить в магазины со своим оружием. Другие крупные ретейлеры Target и Starbucks уже ввели такой запрет.

К мнению общественных организаций присоединились и медийные персоны. Актриса Алисса Милано сказала, что для Walmart настало время проявить лидерские качества.

Один из авторов сериала Billions Эндрю Росс Соркин опубликовал открытое письмо Дагу Макмиллону, главному исполнительному директору Walmart, в котором назвал ретейлер компанией, имеющей большее влияние на продажи оружия в Штатах, чем любая другая, и призвал использовать его в благих целях.

Как ранее писал News.ru, в субботу, 3 августа, 21-летний мужчина открыл огонь по посетителям магазина Walmart в торговом центре города Эль-Пасо. В результате чего 20 человек погибли и 26 получили ранения. Позже в этот же день ещё один инцидент со стрельбой произошёл в штате Орегон в Дейтоне. Жертвами ЧП стали девять человек. Президент США Дональд Трамп назвал их преступлением против человечества.