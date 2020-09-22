Компании и жители 11 стран попали в чёрный список Минторга США

https://static.news.ru/photo/72f2195a-fcde-11ea-8a92-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Department of Commerce/facebook.com

Министерство торговли Соединённых Штатов добавило в свой чёрный список 47 юридических и физических лиц из 11 стран. Причиной стала угроза национальной безопасности.

Соответствующая информация размещена в Федеральном реестре — сборнике документов правительства США. Попавшим в перечень компаниям и людям станет сложнее получить экспортные лицензии. Кроме того, у них не будет доступа к большинству исключений из лицензионных требований.

Власти США установили, что эти 47 юридических лиц действуют вразрез с интересами национальной безопасности и внешней политики Соединённых Штатов, — отмечается в документе.

В чёрный список попали юрлица и жители Китая, Гонконга, Канады, Ирана, Малайзии, Пакистана, Омана, Таиланда, ОАЭ, Турции и Великобритании.

Ранее NEWS.ru писал, что власти США расширяют санкции в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei. Так, в чёрный список попали ещё 38 дочерних отделений корпорации. Также расширено действие поправок, обязывающих иностранные компании, использующие американское оборудование для производства чипов, получать лицензию в Штатах, прежде чем поставлять определённые продукты компании Huawei.