Компании и жители 11 стран попали в чёрный список Минторга США

Министерство торговли Соединённых Штатов добавило в свой чёрный список 47 юридических и физических лиц из 11 стран. Причиной стала угроза национальной безопасности.
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Власти США установили, что эти 47 юридических лиц действуют вразрез с интересами национальной безопасности и внешней политики Соединённых Штатов, — отмечается в документе.
В чёрный список попали юрлица и жители Китая, Гонконга, Канады, Ирана, Малайзии, Пакистана, Омана, Таиланда, ОАЭ, Турции и Великобритании.
Ранее NEWS.ru писал, что власти США расширяют санкции в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei. Так, в чёрный список попали ещё 38 дочерних отделений корпорации. Также расширено действие поправок, обязывающих иностранные компании, использующие американское оборудование для производства чипов, получать лицензию в Штатах, прежде чем поставлять определённые продукты компании Huawei.
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