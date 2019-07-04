https://static.news.ru/photo/7ebc0e06-9eb8-11e9-8e52-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Robert Geiss/picture alliance

Активисты Революционной компартии провели протестное мероприятие с сожжением флага у Белого дома в День независимости США.

Организатор акции, направленной против действующего правительства Штатов, Грегори Джонсон и двое его однопартийцев задержаны. Они разминулись с американским президентом Дональдом Трапом на час — лидер США выехал из Белого дома, чтобы произнести поздравительную речь у мемориала Авраама Линкольна, передаёт Washington Examiner .

Уточняется, что в этом году Джонсон уже привлекался к ответственности за осквернение флага в Кливленде, но выиграл дело.

Ранее News.ru писал, что около 50 представителей рабочего совета компании «ГАЗ», находящейся под американскими санкциями, провели акцию протеста у резиденции посла США в Москве.