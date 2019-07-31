https://static.news.ru/photo/d9a235a4-b3ab-11e9-8f40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danny Gohlke/dpa/Global Look Press

Комитет сената США по межрегиональным делам проголосовал за введение санкций против трубопровода «Северный поток — 2».

Законопроект, подготовленный республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин, предусматривает запрет на въезд в Соединенные Штаты и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, причастных к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более, передает агентство Reuters .

Сенатор Рэнд Пол обратил внимание коллег, что санкции ударят не по России, а по европейским союзникам Америки. Речь идет о швейцарской компании Allseas, которая занимается укладкой морского участка «Северного потока — 2», а также об итальянской Saipem. В случае принятия закона под санкции попадут представители и компании Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии, Швеции.

После одобрения комитетом по межрегиональным делам документ должен быть рассмотрен полным составом сената, а затем — палатой представителей. Только после этого он попадет на подпись главе американского государства Дональду Трампу.

Как ранее писал News.ru, глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле заявил, что реализация проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» идёт в соответствии со сроками и бюджетом.

Прокладка газопровода завершена на 70%. Ожидается, что первые поставки газа начнутся не позднее конца 2019 года.