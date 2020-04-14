Комитет сената США намерен провести расследование об источнике COVID-19

https://static.news.ru/photo/84995aca-7e11-11ea-ac85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Steffen/Global Look Press

Председатель комитета сената США по внутренней безопасности и правительственным делам Рон Джонсон заявил о начале расследования причин возникновения коронавирусной инфекции.

С чего всё это началось? Было ли заболевание передано от животного человеку? Пришло ли оно из лаборатории в Китае? Возможно, за этим стояли самые лучшие намерения, попытки разработать различные лекарства, различные методы лечения коронавируса в целом, — процитировали председателя комитета в «Интерфакс».

Также комитет рассмотрит реакцию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на распространение вируса и насколько она была своевременная. Отмечается, что расследование в отношении ВОЗ и КНР возглавит сенатор Рик Скотт.

Мы не можем доверять коммунистическому Китаю, мы узнали, что не можем доверять ВОЗ, потому что они лгут нам. Давайте создадим новую организацию, если это важно для нас, потому что эта явно не сработала, — привели слова Рика Скотта на портале.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что бывший теннисист Марат Сафин высказал своё мнение о распространении коронавирусной инфекции в мире. Спортсмен уверен, что людей будут чипировать под предлогом вакцины от COVID-19.