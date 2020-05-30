Комендантский час объявлен в Сан-Франциско из-за массовых беспорядков

https://static.news.ru/photo/55d99262-a30b-11ea-82e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/ТАСС

Двенадцатый по численности населения американский город Сан-Франциско (штат Калифорния) находится под комендантским часом до 5 утра воскресенья, 31 мая, по местному времени.

Мэр города Лондон Николь Брид обратилась к горожанам с просьбой следовать указаниям властей, так как все их силы направлены на то, чтобы обеспечить безопасность людей во время волны массовых беспорядков, прокатившейся по США, передаёт CNN.

Акции протеста в разных городах страны начались после новости о гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время жёсткого полицейского задержания.

Также Брид сообщила, что Нацгвардия США в Калифорнии продолжает находиться в режиме ожидания и готова оперативно принять меры по устранению массовых беспорядков, если это понадобится.

Это сложные времена для нашего города и нашей страны, — сказала мэр.

Как писал NEWS.ru ранее, мэр Лос-Анджелеса (США) Эрик Гарсетти сообщил, что был вынужден привлечь в город бойцов Национальной гвардии США для обеспечения безопасности населения и имущества во время массовых беспорядков. Во многих городах страны действует комендантский час: людям разрешено ходить только на работу, исключение составляют сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.