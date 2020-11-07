Команда Трампа подала иск о незасчитанных голосах в Аризоне

Команда действующего президента Дональда Трампа подала иск из-за незасчитанных голосов в округе Марикопа в Аризоне. Это крупнейший регион в штате с населением почти в 4 млн человек.
Иск предполагает, что округ Марикопа отверг голоса, поданные избирателями лично в день выборов, —
В документе содержатся утверждения, что действия сотрудников избиркома при работе с машинами для голосования привели к тому, что ряд голосов оказался не засчитан.
Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Сугал поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Он заявил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление сотрудничества.