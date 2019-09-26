https://static.news.ru/photo/f1774bbc-e0a9-11e9-ad99-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/via Globallookpress.com

Устроенным демократами спектаклем, большим, чем скандал вокруг предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы, считают в кампании лидера США Дональда Трампа шумиху вокруг разговора президентов Украины и Америки.

Официальный представитель предвыборной кампании Дональда Трампа Кейли Макэнани заявила, что жалоба информатора построена на полученной из вторых рук информации, подхваченной распространяющими фейковые новости СМИ. По её мнению, демократы разжигают скандалы из ничего, пытаясь не допустить переизбрания Трампа, которое неизбежно, передаёт The Hill .

Как писал News.ru ранее, исполняющий обязанности директора нацразведки США Джозеф Магуайр, выступая перед комитетом по разведке Палаты представителей, высказал мнение, что информатор, подавший жалобу на звонок президента США Дональда Трампа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, поступил правильно.