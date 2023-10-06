Колонии опасных улиток захватили часть территории США В США нашли опасных для людей улиток, которые откладывают в реке розовые яйца

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Колонии инвазивного вида улиток — ампулярий — обнаружили рядом с рекой Ламбер в американском штате Северная Каролина, сообщает New York Post. По данным газеты, 15-сантиметровые моллюски уже захватили новую территорию в городе Ламбертон.

Об обнаружении опасных улиток рассказали в местном комитете по охране природных ресурсов. Известно, что этот вид моллюсков завезли из Южной Америки, и в Северной Каролине они появились впервые. Ампулярии легко распознать: они откладывают розовые яйца на растениях и стволах деревьев, растущих у воды. Яйца этих улиток очень опасны и даже ядовиты, при контакте с кожей вызывают резь в глазах, зуд и покраснения. К тому же, ампулярии являются переносчиками опасных паразитов, в частности крысиного легочного червя, который атакует мозг хозяина.

Власти Северной Каролины предупредили жителей об опасных улитках, призвали проявлять осторожность и незамедлительно сообщать в Комитет по охране природных ресурсов о появлении моллюсков в других районах. Известно, что ампулярии обитают уже в пяти штатах США, в частности на Гавайях.

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