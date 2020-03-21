https://static.news.ru/photo/f8a0c21a-6b0a-11ea-9ab7-fa163e074e61_660.jpgМайкл ПенсФото: Al Drago/Keystone Press Agency/GlobalLookPress
Коллега вице-президента США Майкла Пенса заразился коронавирусом. Отмечается, что сотрудник аппарата не контактировал с президентом США Дональдом Трампом и американским вице-президентом Майклом Пенсом.
Этим вечером мы были уведомлены, что у сотрудника канцелярии вице-президента обнаружили положительный результат на коронавирус. Ни президент Дональд Трамп, ни вице-президент Майкл Пенс не имели тесных контактов с этим человеком. Дальнейшее отслеживание контактов проводится в соответствии с рекомендациями CDC, — говорится в заявлении пресс-секретаря вице-президента США Майкла Пенса Кэти Миллер.
Ранее NEWS.ru писал о том, что вице-президент США Майкл Пенс заявил, что жители страны должны выполнять рекомендации президента США по борьбе с коронавирусом и не бояться эпидемии заболевания.