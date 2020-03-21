Майкл Пенс Майкл Пенс Фото: Al Drago/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Коллега вице-президента США Майкла Пенса заразился коронавирусом. Отмечается, что сотрудник аппарата не контактировал с президентом США Дональдом Трампом и американским вице-президентом Майклом Пенсом.

Этим вечером мы были уведомлены, что у сотрудника канцелярии вице-президента обнаружили положительный результат на коронавирус. Ни президент Дональд Трамп, ни вице-президент Майкл Пенс не имели тесных контактов с этим человеком. Дальнейшее отслеживание контактов проводится в соответствии с рекомендациями CDC, — говорится в заявлении пресс-секретаря вице-президента США Майкла Пенса Кэти Миллер.

Ранее NEWS.ru писал о том, что вице-президент США Майкл Пенс заявил, что жители страны должны выполнять рекомендации президента США по борьбе с коронавирусом и не бояться эпидемии заболевания.

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