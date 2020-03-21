Фото: Al Drago/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Житель Атланты Эрик Деккер решил поехать на фестиваль мотобайкеров в Дейтона-Бич из Майами на электросамокате, но серьёзно пострадал от палящего солнца в дороге.

Деккер выбрал для своего путешествия электросамокат EMove Cruiser, эта модель может проехать без подзарядки почти 100 км. Друзья, поехавшие вслед за Эриком на машине, взяли с собой несколько зарядных устройств,...