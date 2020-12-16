Количество случаев COVID-19 в США превысило 17 млн

https://static.news.ru/photo/cc3eed32-4089-11eb-927f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Seaman Luke Cunningham/Keystone Press Agency/Global Look press

Общее число случаев заражения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Соединённых Штатах Америки превысило 17 миллионов, передаёт университет Джонса Хопкинса. Ведомство суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным учреждения, с начала эпидемии в стране заболели 17 000 408 человек, из них больше всего в Калифорнии — 1 715 422. Умерли 307 770 тысяч, говорится на сайте университета. На втором месте Индия (9,9 млн), на третьем — Бразилия (7 млн).

Кроме того, 17 декабря ведомство заявило о рекордно высокой суточной заболеваемости COVID-19 в США — свыше 247 тысяч новых случаев выявлено за последние 24 часа. Во всём мире, по информации учреждения, COVID-19 заразились свыше 74 млн человек, погибли более 1,6 млн заразившихся.

Накануне врачи назвали самые тяжёлые осложнения после коронавируса. По их словам, COVID-19 очень коварен, так как способен поражать не только лёгкие, но также сердце, мозг, печень и желудочно-кишечный тракт у пациента. У некоторых после коронавируса формируется фиброз лёгких, который препятствует полноценному газообмену и снижает насыщаемость организма кислородом. Также возможны миокардит и нарушение проводимости сердечной мышцы из-за тромбов, синдром поствирусной астении, который сопровождается утомляемостью, слабостью и раздражительностью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за минувшие сутки в России зафиксировано 28,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране заболели более 2,7 млн человек. Из больниц по выздоровлении за последние 24 часа выписаны 26,4 тысячи пациентов. Всего количество исцелившихся превышает 2,2 млн.