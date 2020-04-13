Коронавирус продолжает бить по вооружённым силам США. Если ранее сообщалось о массовых заражениях на нескольких американских авианосцах, то теперь известно и о гибели на одном из них моряка. Подобное развитие событий усугубляет и без того непростую ситуацию в ВМС США, осложнившуюся после скандала вокруг капитана Бретта Крозье, просившего командование принять решительные меры по борьбе со вспышкой COVID-19 на корабле «Теодор Рузвельт».

Погибший в результате заражения коронавирусом моряк также проходил службу на авианосце «Теодор Рузвельт», сообщает CNN. Командование военно-морских сил (ВМС) США не раскрывает имя мужчины, который ещё 30 марта после положительного теста на COVID-19 был направлен в отделение интенсивной терапии военно-морского госпиталя. Тогда же были госпитализированы и четверо его сослуживцев, сейчас их состояние стабильно, угрозы жизни нет.

Согласно официальным данным, 92% моряков с авианосца «Теодор Рузвельт» были протестированы на коронавирус, почти у шестисот из них результат положительный (общая численность экипажа составляет почти 5 тысяч человек). На данный момент корабль находится у острова Гуам, имеющего статус неинкорпорированной организованной территории США. Более трёх тысяч моряков было решено направить на берег, остальные должны остаться на борту, чтобы обеспечивать работоспособность систем авианосца.

«Теодор Рузвельт» уже не впервые всплывает в медийном пространстве в контексте распространения коронавируса. В начале апреля в прессу просочилось пятистраничное письмо капитана Бретта Крозье, на тот момент командовавшего кораблём. В своём послании руководству ВМС он призывал принять срочные меры по борьбе со вспышкой заболевания, вызванного COVID-19, на борту.

Matthew White/Planetpix/Global Look Press

В связи с публикацией фрагментов письма в СМИ исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли принял решение об отстранении Крозье (который, кстати, и сам был инфицирован). Американский президент Дональд Трамп поддержал этот шаг. В вину капитану вменялось то, что он не принял необходимые меры предосторожности, дабы избежать «утечек», чем спровоцировал излишнее беспокойство среди американцев, которые и так находятся в сложной ситуации. Однако позднее командование ВМС извинилось перед Крозье, признав, что его призыв к решительным мерам по борьбе с эпидемией на корабле был оправдан.

Авианосец «Теодор Рузвельт» — не единственный в ВМС США, чей экипаж пострадал от коронавируса. О положительных результатах тестов на COVID-19 среди членов экипажей сообщили в конце марта и начале апреля также капитаны кораблей «Рональд Рейган», «Карл Уинсон» и «Нимиц (CVN-68)». На последнем, впрочем, распространения заболевания удалось избежать: 9 апреля командование авианосца сообщило, что инфицированных на борту нет, оба матроса, у которых было зафиксировано заражение, излечены.

Тем не менее, сам факт появления вируса на кораблях ВМС США, как и реакция высших чинов на обращение Крозье, вызывает у многих американцев озабоченность относительно способности военного руководства страны адекватно противостоять угрозе COVID-19 в своих рядах. Тем более, что она крайне серьёзная не только для экипажей авианосцев. Под удар эпидемии уже попали и американские военные базы.

US Navy/Global Look Press

Безопасность военнослужащих — если речь не идёт о боевых действиях, — это и серьёзный политический фактор, на который Трампу следовало бы обращать больше внимания. Такого рода структуры, как вооружённые силы и им подобные, как правило, в силу специфики деятельности характеризуются большей, чем среди обычного гражданского населения, сплочённостью. На этом фоне отстранение Крозье от должности и последовавшая за этим одобрительная реакция Белого дома едва ли добавили действующему президенту предвыборных очков среди служащих ВМС. И если число смертей, например, в рядах членов экипажа авианосца «Теодор Рузвельт» возрастёт, это станет только лишним раздражителем для моряков, настроения которых могут распространиться и на других военнослужащих.