Когрессвумен Грин назвала Украину 51-м штатом США за помощь Киеву

Фото: Allison Bailey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марджори Тейлор Грин

Член палаты представителей Конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин назвала Украину 51-м штатом США, раскритиковав Белый дом за политику помощи Киеву. Она также задалась вопросом, какую должность занимает в правительстве США украинский президент Владимир Зеленский, высказавшись на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал C-SPAN.

Грин отметила, что США кроме поставок вооружение еще и финансирует бюджет Украины.

Между прочим мы финансируем в том числе и их бюджет. Вы знали об этом? Мы финансируем бюджет Украины — 11,8 миллиарда долларов направляется в виде бюджетной поддержки, — заявила политик.

В связи с этим конгрессвумен и задалась вопросом, надо ли теперь считать теперь Украину 51-м штатом США.

Вопрос заключается в следующем: Украина что, теперь 51-й штат США? И какую должность занимает (Владимир) Зеленский в нашем правительстве? Это возмутительно, и американский народ заслуживает ответов, — сказала Грин.

Ранее Марджори Тейлор Грин вместе со своими соратниками — республиканцами внесла в конгресс проект резолюции об аудите средств, выделяемых на помощь Украине. Кроме этого законодатели требуют, чтобы все документы и обсуждения по выделению помощи Украине, как военной, так и гражданской, заранее отправлялись на согласование.