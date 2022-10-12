Кого пустят в США? Украинцы въезжают, а венесуэльцам обидно США отныне будут рассматривать венесуэльцев, бегущих от нищеты, и украинцев, спасающихся от боевых действий в равной степени заслуживающими убежища

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Администрация Джо Байдена предложила распространить опыт приёма украинских беженцев на иммигрантов из Латинской Америки, в первую очередь из Венесуэлы, откуда в США c каждым месяцем приезжает все больше людей. Эти планы Белого дома вызывают серьезное сопротивление в американском истеблишменте, где указывают, что латиноамериканское лобби стремительно набирает силу во внутриполитических делах США, «скупая» власти целых городов и округов. NEWS.ru разобрался с тем, как случилось, что латиноамериканский хвост стал вилять североамериканской собакой.

Белый дом готовит исполнительский указ, согласно которому граждане Венесуэлы, которые могут показать наличие у них достаточных финансовых средств на жизнь, будут получать статус беженца по ускоренной процедуре, сообщили во вторник сразу четыре близких к администрации чиновника. Уточнение касательно наличия финансов в данном случае принципиально: этим подчеркивается, что США готовы принимать именно политэмигрантов, а не просто ищущих лучшей жизни.

На данный момент американская служба иммиграции и натурализации разворачивает на мексиканской границе всех нелегалов, независимо от причин, по которым те пытаются попасть в США. Пограничники делают это во исполнение так называемой статьи 42, введенной во время пандемии коронавируса с целью предотвратить проникновение ковидных больных в Соединенные Штаты. Хотя пандемия в общем сошла на нет, статью 42 пока никто не отменил, и иммиграционные власти обязаны продолжать действовать в ее рамках.

Фото: Daniel Diaz/dpa/Global Look Press Мексика, Тапачула: многочисленные мигранты отправились на север пешком под дождем

Согласно обнародованному во вторник проекту указа Джо Байдена, для получения статуса «украинского» типа просителям убежища надо будет попасть на территорию США исключительно цивилизованным способом — на самолете либо другом виде коммерческого транспорта, но никак не переходя мексиканскую либо канадскую границу пешком.

США учредили статус «моментальной амнистии» для иммигрантов с Украины в апреле 2022 года. Он называется Uniting for Ukraine и позволяет гражданам этой страны прилетать в Америку без виз и получать двухгодичный вид на жительство непосредственно в аэропорту прибытия. Единственным условием дарования такого статуса также является наличие достаточных финансовых средств для того, чтобы прибывшие могли продержаться, пока не найдут работу. На американском бюрократическом языке такая процедура описывается как «иммиграция в организованном порядке с возможностью последующего трудоустройства».

Критики подобной схемы (как для украинцев, так и для венесуэльцев) указывают, что получить убежище в США могут очень и очень немногие из тех, жизням которых в самом деле что-то угрожает на родине. Для подавляющего большинства «настоящих» беженцев неподъемной оказывается даже просто стоимость авиабилета в США, будь то из Киева или из Каракаса, не говоря уже о том, чтобы привезти с собой финансовую «подушку» на неопределенное время.

Советники президента Байдена находят очевидные (с их точки зрения) параллели между кризисом с беженцами с Украины и из Венесуэлы. В первую очередь, они указывают на количественные показатели. После 2014 года, когда социалистическая латиноамериканская страна провалилась в многолетний и перманентный экономический кризис, её покинуло 6,8 млн жителей — почти точное совпадение с числом беженцев и перемещенных лиц на Украине. В обеих странах беженцы направляются в первую очередь не в США, а в соседние страны: в случае с Украиной это Польша и Словакия, в случае с Венесуэлой — Колумбия или государства в Карибском море.

Ситуация с исходом жителей Венесуэлы в самом деле беспрецедентная для стран Латинской Америки, и из Вашингтона она действительно выглядит сравнимой по масштабам с украинской, рассказал NEWS.ru эксперт по латиноамериканскому региону Виктор Хейфец.

Размеры эмиграции из Венесуэлы, конечно, потрясают как в арифметическом, так и в процентом выражении: из страны с населением 28 миллионов за несколько последних лет уехало почти 7 миллионов. Это в процентом соотношении почти в два раза больше, чем уехало людей с Украины. Люди бегут, конечно, и от политических преследований, но главную роль в этом массовом исходе играет то, что до 2014 года страна жила сравнительно благополучно на фоне своих соседей по региону. Одно дело, когда, скажем, жители Гватемалы всю жизнь живут плохо и когда становится хуже, это для них не воспринимается как конец света. А вот когда, как в Венесуэле, средний класс в считаные годы потерял почву под ногами, это ощущается крайне болезненно. Для властей США, однако, понадобилась встряска в виде кризиса с беженцами с Украины, чтобы они наконец обратили внимание на более масштабный кризис на своем «заднем дворе». Виктор Хейфец профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ

При этом, по данным Агентства национальной безопасности (американский аналог МВД), в минувшем августе впервые за всё время число иммигрантов из Венесуэлы оказалось на втором месте после мексиканцев среди общего потока латиноамериканцев, стремящихся пересечь Рио-Гранде, по которой проходит граница между Мексикой и США. В одном только августе нынешнего года сотрудники АНБ задержали почти 25 с половиной тысяч венесуэльцев-нелегалов (для сравнения, в том же месяце по ускоренной схеме иммиграции в США прибыло 17 тысяч украинцев). По сравнению с июлем, число убегающих от режима Николаса Мадуро сограждан подскочило сразу на 43%. А по сравнению с августом 2021 года это число выросло вообще в четыре раза.

Фото: Braulio Jatar/dpa/Global Look Press Женщины из Венесуэлы стоят в очереди со своими детьми в столовой Divina Providencia, где еду раздают мигрантам

Тем не менее это всё равно значительно ниже общего количества беженцев, прибывающих в США с Украины (более 150 тысяч человек по состоянию на август). Однако подавляющая часть задержанных на Рио-Гранде венесуэльцев на самом деле бежит не от войны или политических репрессий, а от элементарной нищеты (и, следовательно, в отличие от украинцев, не может рассчитывать на получение «статуса наибольшего благоприятствования» со стороны иммиграционных властей).

Однако на руку венесуэльским искателям убежища играет постоянное ухудшение отношений между Вашингтоном и официальным Каракасом, где первый обвиняет второго во всех смертных грехах, включая почти союзнические отношения с РФ. Такая двусторонняя напряженность дает венесуэльским иммигрантам добавочный козырь, которым они пытаются побить пресловутую статью 42 (хотя удается это немногим — американская бюрократическая машина на всех смотрит одинаково).

Эта же самая машина, как это часто случается в бюрократическом мире, одновременно с подготовкой юридических оснований для легализации венесуэльских беженцев, совершает шаги в диаметрально противоположном направлении. Хотя требование для получения «иммиграционной амнистии» выдвигается прибытие в США коммерческим авиарейсом, администрация Байдена потребовала от властей Мексики ограничить допуск венесуэльцев на рейсы, вылетающие в США из аэропортов южного соседа.