«Когда я такое говорил?»: Байден не смог отличить себя от ИИ-двойника Байден поручил создать руководство по маркировке сгенерированного ИИ-контента

Фото: Olivier Douliery/Consolidated/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден признался, что он не смог отличить свое выступление от сгенерированной искусственным интеллектом записи, сообщает телеканал NBC News. По его словам, ИИ обладает большим потенциалом, поэтому такие технологии требуют законодательного регулирования. Глава государства поручил Минторгу США разработать руководство по маркировке контента, созданного ИИ.

Мошенникам нужно три секунды, чтобы сымитировать ваш голос с помощью ИИ и распространять лживые новости. Я видел одну такую запись со своим [голосом]. Я сказал: «Да когда же я такое говорил?» — рассказал Байден.

По мнению президента США, искусственный интеллект можно использовать как в научных целях, так и для очернения репутации других людей в Сети, что создает определенную угрозу. Предполагается, что создание руководства по маркировке сгенерированного ИИ контента поможет защитить граждан от мошенников и лиц, создающих ложные информационные материалы.

Группа депутатов от ЛДПР ранее предложила использовать возможности искусственного интеллекта в предвыборной агитации. По мнению председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, это поможет сэкономить на проведении предвыборных кампаний.