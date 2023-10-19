Коц оценил намерение Байдена выделить деньги Украине, Израилю и Тайваню Коц: Байден решил «гульнуть» за год до президентских выборов

Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Глава США Джо Байден решил «как следует гульнуть» за год до президентских выборов, таким мнением в Telegram-канале поделился военный корреспондент Александр Коц, комментируя намерение американского лидера объявить об одновременной помощи трем странам. Байден планирует запросить у конгресса $60 млрд для Украины и $40 млрд для Израиля и Тайваня уже в ближайшее время.

Похоже, самоходный Джо решил как следует гульнуть за год до президентских выборов. Очень щедрое предложение, учитывая ворох проблем, накопившихся в самих США, — рост цен, фентаниловая наркомания, BLM, мигранты с юга, изношенная железнодорожная инфраструктура, дорогая медицина и т. д. Но дедушка старый, ему все равно, — пишет Коц.

О том, что Байден намерен запросить у конгресса $100 млрд, стало известно накануне. Отмечается, что в Белом доме рассчитывают на широкую поддержку этого дополнительного финансового пакета со стороны обеих политических партий.

Перед этим в Белом доме заявили, что администрация США передала Украине тактические ракеты ATACMS для повышения боевого потенциала Киева. Пока известно о «менее дюжины» тактических ракет. Поставки состоялись в последние несколько дней. При этом Пентагон отказался уточнить, будут ли США поставлять Украине эти ракеты в дальнейшем.