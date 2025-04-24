Коалиция штатов подала в суд на Трампа из-за пошлин NBC News: 12 штатов США решили оспорить законность повышения пошлин Трампом

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Дональд Трамп

Генпрокуроры-демократы из 12 штатов США обратились в суд с требованием оспорить легитимность повышения пошлин для ряда стран американским лидером Дональдом Трампом, сообщает NBC News. Отменить пошлины требуют Аризона, Колорадо, Нью-Йорк, Коннектикут, Иллинойс, Мэн, Делавэр, Миннесота, Нью-Мексико, Невада, Орегон и Вермонт. Иск подан в суд по делам внешней торговли США.

Президент подорвал конституционный порядок и привнес хаос в американскую экономику, — говорится в иске.

Введенные Трампом пошлины негативно влияют на экономику США. Такие меры могут привести к повышению инфляции и росту безработицы по всей стране, считает генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс. Пошлины уже привели к резкому росту цен и вызвали «экономический хаос».

Нью-Йорк выступает против крупнейшего в американской истории повышения федеральных налогов, — говорится в заявлении губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул.

Ранее Трамп в ответ на вопросы журналистов заявил, что Соединенные Штаты могут существенно снизить таможенные пошлины в отношении товаров из Китая. Но ставка тарифов в любом случае не будет равна нулю. Суммарные пошлины Вашингтона на товары из Пекина были введены в размере 145% на прошлой неделе. Позже Трамп признался, что власти могут снизить их без последующего повышения.