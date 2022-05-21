Клинтон уличили в одобрении вбросов о «связях» Трампа и Альфа-Банка Экс-менеджер штаба Мук: Клинтон одобрила вброс о «связях» Трампа и Альфа-банка

Хиллари Клинтон / Фото Bruce Cotler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон осенью 2016 года лично одобрила план поделиться с репортёром информацией о связи между своим соперником на выборах республиканцем Дональдом Трампом и российским Альфа-Банком, заявил в федеральном суде экс-руководитель избирательной кампании бывшей первой леди страны Робби Мук. Клинтон занимала пост госсекретаря во время первого срока президента Барака Обамы. На выборах 2016 года она была кандидатом от Демократической партии, но уступила Трампу, напоминает CNN.

Робби Мук заявил, что он присутствовал на встрече с другими высокопоставленными чиновниками предвыборной кампании, где они узнали о странной активности в киберпространстве, которая наводила на мысль о связи между компанией Трампа Trump Organization и Альфа-банком. Они решили поделиться информацией со СМИ.

Мы обсуждали это с Хиллари, — сказал Мук, добавив, что она согласилась с решением рассказать об этом журналистам.

Сотрудник предвыборной кампании Клинтон после этой встречи передал информацию о Трампе репортёру из журнала Slate. По словам Мука, в штабе надеялись, что журналист «проверит эти сведения и напишет правду».

31 октября 2016 года Slate опубликовал статью, в которой поднимались вопросы о странных киберсвязях Трампа и Альфа-банка. После того как эта история вышла, Клинтон написала об этом в Twitter.

Показания Мук дал в ходе уголовного процесса над адвокатом предвыборной кампании Клинтон Майклом Сассманном. В сентябре прошлого года спецпрокурор США Джон Дарем предъявил обвинения в лжесвидетельстве Сассману, который в 2016 году предоставил ФБР сведения о якобы имевшихся связях между компанией Трампа и российским банком.

В марте Трамп подал в суд на Хиллари Клинтон и руководство Демпартии, обвинив их в попытке повлиять на итоги выборов 2016 года через распространение фейков о его якобы сговоре с президентом России Владимиром Путиным.