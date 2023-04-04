Клинтон рассказал об уговорах Украины отказаться от ядерного оружия Клинтон выразил сожаление, что уговорил Киев отказаться от ядерного оружия в 1994 году

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Билл Клинтон

Президент США с 1993 по 2001 год Билл Клинтон заявил, что сожалеет из-за своего участия в уговорах Украины отказаться от ядерного оружия. По его словам, сказанным в эфире ирландского телеканала RTE, именно он в 1994 году заставил Киев пойти на такой шаг.

Я чувствую личную ответственность, потому что я заставил их [украинцев] согласиться отказаться от ядерного оружия. И никто из них не думает, что Россия устроила бы эту выходку, если бы у Украины до сих пор было ее [ядерное] оружие, — подчеркнул экс-президент.

По словам 76-летнего политика, в Киеве тогда называли ядерное оружие единственной защитой «от экспансионистской России».

Клинтон также назвал «очень ошибочным» решение Москвы начать на Украине спецоперацию. В такой ситуации, считает он, Европа и США должны поддерживать Киев и не бросать его, даже если в какой-то момент власти Украины пойдут на мирное соглашение, «с которым они смогут жить».

В декабре 1994 года лидеры Украины, России, Великобритании и США подписали Будапештский меморандум, в соответствии с которым Киев ликвидировал ядерный арсенал, а три других участника соглашения гарантировали ему безопасность.

Ранее сообщалось, что Билл Клинтон на переговорах с российским коллегой Борисом Ельциным в 1993 году обещал работать над «тесным сотрудничеством», говорится в документах, которые рассекретил национальный архив США. В частности, Клинтон уверял российского президента в том, что в сложные для Евразийского континента времена России и США следует работать вместе.