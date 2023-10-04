Клинтон раскрыла, как Путин повлиял на мировое сообщество Хиллари Клинтон: рост популярности позиции РФ в мире связан с влиянием Путина

Фото: Michael Brochstein/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хиллари Клинтон

Рост влияния России в мире произошел из-за действий Владимира Путина, заявила в интервью телеканалу PBS News экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. Она отметила, что команда российского главы проводит разного рода операции, чтобы склонить мировых политических лидеров в свою сторону.

Путин и его команда, которая занимается операциями по оказанию влияния как тайно, так и в открытую, хотят подорвать демократические устои и склонить политических лидеров на свою сторону. Думаю, что Путин во многом именно так видит свою роль. Когда я слышу, что люди пересказывают российские тезисы, впервые прозвучавшие на телеканале Russia Today или впервые появившиеся в речи российского чиновника, — это 1:0 в пользу Путина, — сказала Клинтон.

По мнению бывшего руководителя Госдепа США, идеологический и партийно-политический раскол в стране следует просто пережить. При этом она подчеркнула, что большинство американских конгрессменов продолжают поддерживать Украину.

Ранее Хиллари Клинтон заявила, что Путин «сам навлек» расширение НАТО. При этом она обратилась к российскому президенту по имени, начав свою речь словами: «Очень жаль, Владимир».

Комментируя высказывание Клинтон, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Запад решительно отказался обсуждать гарантии безопасности для России. По словам представителя Кремля, это стало причиной СВО, которая «проводится и продолжается».