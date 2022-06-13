Клинтон раскритиковала Макрона после его слов о России Клинтон раскритиковала слова Макрона о диалоге с Россией и выступила против переговоров с Москвой

Фото: Bruce Cotler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хиллари Клинтон

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что «Россию унижать нельзя», пишет Le Point. Также она высказалась против переговоров с Москвой насчет ситуации на Украине. Кроме того, политик напомнила, что в Восточной Европе не раз высказывали подозрения в желании Франции добиться прекращения огня путем территориальных уступок России.

Когда говорят, что не нужно унижать Россию, честно, мне кажется, это уже пройденный этап. Путин уже давно нарушил красную линию, — сказала Клинтон.

Также она утверждает, что президент России «считает себя Петром Великим», который вел «бесконечную войну против Швеции, стран Прибалтики, Скандинавии и стран Севера на протяжении 20 лет».

В начале июня Макрон заявил, что регулярно поддерживает контакт с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом он подчеркнул, что «нельзя унижать Россию», поскольку придет день, когда сторонам придется искать выходы при помощи дипломатии.