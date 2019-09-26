https://static.news.ru/photo/49e639de-e104-11e9-9c38-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/Global Look Press

Бывший государственный секретарь США и экс-кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон назвала американского лидера Дональда Трампа угрозой положению страны на мировой арене и «коррумпированным человеческим торнадо».

Политик выразила уверенность, что нынешний президент Штатов не будет переизбран на выборах в 2020 году.

Я надеюсь, что и публика, и пресса понимают, как Трамп играет, — заявила Клинтон в интервью CBS Sunday Morning , которое выйдет в эфир 29 сентября.

Экс-госсекретарь подчеркнула, что сам Трамп понимает, что он «нелегитимный президент».

Знаете, Джейн, это было всё равно что подать резюме и получить 66 млн рекомендательных писем и проиграть коррумпированному человеческому торнадо, — пояснила Клинтон ведущей Джейн Поли, говоря о своём поражении на президентских выборах в 2016 году.

Ранее политик высказалась в поддержку начать процедуру импичмента в отношении Трампа.

Как писал News.ru, в Штатах разгорелся скандал из-за телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, который состоялся в июле. Глава Белого дома согласился на публикацию полной стенограммы беседы, а Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента президента.

Белый дом представил расшифровку разговора двух лидеров. Она поместилась на пяти страницах. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал Трампу, что новый генеральный прокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. Украинский президент заверил коллегу, что все расследования будут проведены «открыто и откровенно».

Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования. Зеленский удивился публикации своих слов из разговора с Трампом, так как не давал на неё письменного разрешения.