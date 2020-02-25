https://static.news.ru/photo/49e8e7fe-57c6-11ea-b48a-fa163e074e61_660.jpg Хиллари Клинтон Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Вердикт суда по делу голливудского продюсера Харви Вайнштейна, признанного виновным в изнасиловании, говорит сам за себя, считает американский политик Хиллари Клинтон.

Люди ждали вердикта, они следили за этим процессом, и время подводить итоги пришло, — цитирует её РИА Новости на полях Берлинского кинофестиваля.

24 февраля 2020 года Вайнштейна признали виновным в преступлениях на сексуальной почве и изнасиловании. Присяжные оправдали его по трём основным пунктам обвинения. Защита продюсера, который настаивает на своей невиновности, настаивала на домашнем аресте из-за состояния здоровья подсудимого.

Судья Джеймс Берк отказался удовлетворить ходатайство и оставил Вайнштейна под стражей до оглашения приговора, которое намечено на 11 марта. Обвиняемый может угодить за решётку на срок до 29 лет

В сексуальных домогательствах Вайнштейна обвинили более 80 женщин, среди которых — голливудские звёзды Ума Турман, Анджелина Джоли и Эшли Джадд. В суде выступили шесть потерпевших.

Как писал NEWS.ru, Харви Вайнштейн договорился с обвинившими его в сексуальных домогательствах женщинами. В рамках соглашения он готов выплатить 30 актрисам, бывшим сотрудницам его студии The Weinstein Company и потенциальным заявителям $25 миллионов.