«Не может быть и речи»: Клинтон исключила участие в выборах в 2024 году FT: экс-госсекретарь США Клинтон заявила, что не будет участвовать в президентских выборах 2024 года

Фото: Bruce Cotler/Global Look Press

Хиллари Клинтон

Экс-госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон заявила, что не собирается участвовать в президентских выборах в 2024 году, пишет Financial Times. При этом она напомнила, что выдвигаться на второй срок планирует действующий лидер США Джо Байден. Также политик считает, что у Республиканской партии нет других кандидатов для участия в избирательной кампании, кроме экс-президента США Дональда Трампа.

Об этом не может быть и речи, — сказала Клинтон.

Клинтон в 2008 году конкурировала с Бараком Обамой на право номинироваться от демократов на выборы президента, в дальнейшем на первом сроке Обамы она была госсекретарем, в 2016 году — кандидатом от демократов на президентских выборах, но тогда победу одержал Дональд Трамп.

Ранее стало известно, что Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она напомнила, что американский лидер неоднократно заявлял об этом.

Тем временем уровень неодобрения нынешнего американского президента, согласно последним опросам избирателей в США, достиг своего пика. Если бы выборы состоялись сейчас, за Трампа проголосовали бы 44% жителей страны, за Байдена — 42%, показывает проведенный опрос.