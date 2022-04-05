Клинцевич назвал главную цель тайного испытания гиперзвуковой ракеты в США

США в марте тайно провели испытание новой гиперзвуковой ракеты. Как объяснил глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в беседе с «Народными Новостями», такая «секретность» была обусловлена тем, что Пентагон не хотел анонсировать испытания, пока не получит подтверждения тактико-технических характеристик ракеты, уступающих российской.

Испытания прошли тайно, потому что там ещё много нерешённых вопросов. В этих условиях взять и анонсировать испытания, которые не получат подтверждения необходимых тактико-технических характеристик ракеты, явно уступающих российской, им не хотелось, — отметил Клинцевич.

Он подчеркнул, что рано или поздно США создадут боеспособную гиперзвуковую ракету, но они всё равно останутся позади России. По его словам, Вашингтону потребуются многие годы, чтобы создать ракету, аналогичную российскому «Кинжалу», которую 18 марта Россия применила с расстояния свыше 1000 км по подземному складу с боеприпасами на территории Украины.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила о тайном пуске гиперзвуковой ракеты США над Тихим океаном. Ракету запустили в марте со стратегического бомбардировщика B-52. Она пролетела расстояние свыше 480 км на высоте более 19 тысяч метров. Максимальная скорость её полёта была как минимум в пять раз выше скорости звука.

Речь идёт о гиперзвуковой ракете, которая разрабатывается в рамках «Концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия» (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept, HAWC), представленной Управлением перспективных исследований Минобороны США.