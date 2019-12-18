https://static.news.ru/photo/2e01e274-223e-11ea-8864-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

56-летняя гражданка КНР Цзин Лу проникла на территорию поместья Мар-а-Лаго президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, после чего её задержали сотрудники полицейского департамента города Палм-Бич.

Женщину заметили работники расположенной в штате Флорида резиденции главы государства и попросили её уйти. Китаянка вскоре вернулась и начала делать фотографии, после чего была арестована, уточняет Miami Herald.

Here is the mugshot for Jing Lu, via Palm Beach Sheriff's Office: https://t.co/5dZvkSAGnv pic.twitter.com/tsKAnhnHW0 — Nicholas Nehamas (@NickNehamas) December 19, 2019

Лу находится за решёткой за праздношатание, она уже попросила предоставить себе адвоката. В США женщина въехала по визе, которая уже просрочена.

Ранее судья во Флориде приговорил 33-летнюю бизнесвумен из Шанхая Чжан Юйцзин к восьми месяцам тюрьмы за незаконное проникновение на территорию поместья Мар-а-Лаго. 30 марта 2019 года китаянка обманула охрану поместья, сказав, что является родственницей одного из членов одноимённого закрытого клуба, писал NEWS.ru. Она была арестована, при ней нашли четыре мобильных телефона, ноутбук, жёсткий диск, устройство для обнаружения скрытых видеокамер, а также флешку с вредоносным программным обеспечением.