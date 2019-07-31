https://static.news.ru/photo/24a7039e-b3c6-11e9-a282-fa163e074e61_660.jpg Фото: vietnamnet.vn

Власти США выдвинули против китайского миллиардера Лю Чжунтяня обвинения в уклонении от выплаты пошлин при ввозе в страну алюминия на сумму, превышающую $2 млрд. Выдан орден на арест бизнесмена.

Лю Чжунтяню предъявлены обвинения в мошенничестве и участии в международных схемах по отмыванию денег. Ему может грозить до 465 лет лишения свободы, пишет The Wall Street Journal .

По версии следствия, с 2008 года основатель компании China Zhongwang участвовал в преступной схеме по ввозу алюминия в США без уплаты пошлин.

В настоящее время, как отмечается в публикации, Лю Чжунтянь может находиться на территории Китая.

Прокуратура США полагает, что речь идёт об одном из самых масштабных дел подобного рода.

Как писал News.ru, в мае США согласились отменить пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики.