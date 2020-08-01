Китайская ByteDance откажется от TikTok после угроз Трампа запретить сервис

https://static.news.ru/photo/bd01f30e-d40b-11ea-bf5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: bytedance.com

Китайская компания ByteDance решила отказаться от доли в американском подразделении разработанной ею социальной сети TikTok, чтобы избежать блокировки приложения на территории Соединённых Штатов.

Долю приобретёт американская корпорация Microsoft, которая после заключения сделки будет отвечать за защиту данных американских пользователей социальной сети, передаёт Reuters.

Издание отмечает, что китайская компания пыталась сохранить миноритарную долю в приложении, но Белый дом не согласился с такими условиями.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что власти страны могут запретить социальную сеть TikTok. По его словам, сейчас рассматриваются разные меры, направленные против приложения. Трамп отметил, что у него есть «пара вариантов» действий с соцсетью.