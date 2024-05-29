Китай обеспокоило соблюдение прав человека в США Правительственная комиссия Китая обвинила США в нарушениях прав человека

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Ситуация с правами человека в США ухудшается, говорится в докладе пресс-канцелярии Госсовета КНР о ситуации с правами человека в стране в 2023 году, сообщает ТАСС. В документе говорится, что господство в стране удерживает правящее меньшинство, тогда как большинство людей все больше превращаются в маргиналов.

В Соединенных Штатах ситуация с правами человека становится все более поляризованной. Правящее меньшинство удерживает политическое, экономическое и социальное господство, а большинство простых людей все больше и больше превращаются в маргиналов, их основные права и свободы игнорируются, — говорится в документе.

Там также указано, что в США повсеместно распространяется насилие с применением оружия, а правительство злоупотребляет полномочиями по контролю над неприкосновенностью частной жизни. По данным правительственной канцелярии Китая, ФБР развернуло в США систему тотального контроля, а число смертей из-за жестокого обращения со стороны полиции достигло рекордно высокого уровня. Также в стране наблюдаются проблемы в пенитенциарной системе США, манипуляции с выборами и систематическая расовая дискриминация. На международной же арене США продолжают поставлять вооружение в зоны конфликтов, а их армия нарушает суверенитет и права человека за рубежом.

Ранее профессор Школы международных отношений Пекинского университета Цзя Цинго заявил, что возможная победа Дональда Трампа на ноябрьских президентских выборах в США может привести к значительному обострению конфронтации между Вашингтоном и Пекином. По его мнению, бывший американский президент в случае своего переизбрания может возобновить характерную для него политику в отношении китайского государства.