Киссинджер заявил, что не призывал отдать Москве территории Украины

Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press

Генри Киссинджер

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер уточнил в интервью журналу Time, что не призывал к отказу Украины от части своей территории в пользу РФ ради урегулирования конфликта. По его словам, для установления режима прекращения огня именно России необходимо вернуть Украине ее земли, за исключением спорных территорий вроде Крыма и Донбасса.

Я не говорил, что территорию надо отдавать. Я просто имел в виду, что ее нужно обсуждать отдельно на любых переговорах. Я искренне выступаю за свободу Украины и ее значительную роль в Европе, — отметил Киссинджер.

Он отметил, что Крым имеет для России значение, выходящее за рамки нынешнего кризиса, однако сам конфликт может перерасти во что-то неуправляемое. Поэтому он должен оставаться конфликтом за свободу Украины и не превратиться в конфликт за будущее России.

Ранее Киссинджер заявил, что у событий на Украине есть три возможных исхода: в состав России отойдет 20% Украины и большая часть Донбасса; выдавить Россию с территорий, которые она взяла под контроль до начала спецоперации, включая Крым; возврат к ситуации до 24 февраля. В последнем случае Украина «будет перевооружена и тесно связана с НАТО», возможно, её даже примут в Альянс, а конфликт окажется замороженным, но только на определённый срок.