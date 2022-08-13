Киссинджер: Вашингтон находится на грани войны с Москвой и Пекином

Фото: Whitehotpix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генри Киссинджер

Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер считает, что США находятся «на грани войны» с Россией и Китаем, о чем рассказал в интервью газете The Wall Street Journal. Он отметил, что причины для возникновения такой ситуации Соединенные Штаты создали самостоятельно.

Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести, — заявил Киссинджер.

Он посоветовал правительству США не нагнетать напряжение, а искать варианты разрешить ситуацию.

Ранее политик заявлял, что постоянные конфронтации Вашингтона и Пекина не помогут Штатам предотвратить гегемонию КНР и нормализовать отношения. Он считает, что американскому президенту Джо Байдену необходимо следить за тем, чтобы внутренняя политика не мешала «важности понимания устойчивости Китая».

Киссинджер и ранее отмечал, что США и мир в целом нуждаются в более выдающихся политических лидерах, и выражал обеспокоенность, что такие лидеры «не появятся вовремя».